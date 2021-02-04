Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назначила нового председателя Офиса СЕ в Украине, сообщает Постоянное представительство Украины при Совете Европы.

«Генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич сообщила о назначении Стена Норлова председателем Офиса СЕ в Украине», - говорится в сообщении.

Также, постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк сообщил об одобрении этой кандидатуры Киевом и поздравил опытного датского дипломата с началом работы в новом и важном качестве.

«Кроме этого генеральный секретарь СЕ сообщила о прекращении мандата специального советника генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу», - говорится в сообщении.