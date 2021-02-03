С 1 января 2021 и до отмены карантина, установленного из-за COVID-19, медицинские работники учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности будут получать доплату в размере 20% должностного оклада. Соответствующее решение Кабинет Министров принял сегодня, 3 февраля, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Спасибо правительству за принятие этой инициативы. Медики в учебных заведениях нуждаются сегодня в социальной защите и поддержке не менее чем педагоги или коллеги-врачи, которые работают в медучреждениях», - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Указанная доплата за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья не будет учитываться при исчислении заработной платы медработникам для обеспечения ее минимального размера.

Доплата будет рассчитываться от должностного оклада, определенного по тарифным разрядам Единой тарифной сетки, утвержденной постановлением Кабинета Министров №1298.

Доплаты будут осуществляться за счет средств, предусмотренных на оплату труда работников соответствующего учреждения.