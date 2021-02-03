Двенадцатая линейка iPhone объединила сразу 4 модели: базовую, Mini, Pro и Pro MAX. Какой Айфон 12 купить решают чаще всего, недавно рассказали представители компании из Купертино. А аналитики объяснили, чем можно это обусловлено.

Спрос на айфоны вырос во всем мире

В первую очередь стоит отметить, что спрос на смартфоны от Apple значительно увеличился после выхода двенадцатого поколения: в Китае на 57%, в Европе – на 17, а в США – на скромные 11% (однако это в некоторой степени поясняется высокой популярностью iPhone в Америке до этого). Сегодня в мире порядком 1 миллиарда человек пользуется именно айфонами. После выхода iPhone 12 наметилась интересная тенденция: многие стали переходить с Android на iOS. Аналитики объясняют это несколькими моментами. В новом поколении смартфонов появилась поддержка сети 5G, и пока что это достаточно редкое явление. А в Китае, где вышки 5G устанавливаются весьма активно, наличие модема, поддерживающего их – значительное преимущество (потому и такой ажиотаж вокруг новинки).

Самая популярная модель iPhone 12

Чаще всего покупают iPhone 12 Pro – флагманскую модель с расширенным функционалом, тройным камерным модулем на задней панели и сканером LiDAR. Это наблюдается на фоне некоторого ослабления спроса на модель в максимальной комплектации Pro MAX – хотя на старте продаж, сразу после презентации, ситуация была иной, Про Макс были более востребованы пользователями по предзаказам. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Mini держатся приблизительно на одном уровне.

Обзор iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro получил диагональ 6,4 дюйма – точно такую же, как в одиннадцатом поколении, при том что габариты и вес телефона уменьшился. Производитель отказался от «челки», сделал более тонкие рамки вокруг экрана, благодаря чему он стал меньше – и элегантнее.

Корпус изготовлен из переработанного алюминия. Это – дань компании экологическим трендам, применение переработанных материалов и использование беспроводных аксессуаров (наушников и магнитной индукционной зарядной системы MagSafe.

OLED-дисплей создан по фирменной технологии Super Retina. Независимые тесты назвали его лучшим экраном среди мобильных гаджетов, а картинку, которую он обеспечивает – «близкой к лабораторному эталону». Теперь дисплей поддерживает цветовую палитру Р3, которая сделала цвета более глубокими и насыщенными.

Процессор А14 Bionic на 40% мощнее, чем в прошлом поколении. Камерный модуль из фронталки и заднего модуля из 3 объективов (основного, сверхширокоугольного и видео), усиленный программной поддержкой методов вычислительной фотографии, позволяют делать отличные фото в ночном режиме, тумане, недостаточном освещении.

Где купить iPhone 12 в Киеве и цена вопроса

Выгодно купить iPhone 12 PRO в Киеве вы можете в одном из магазинов или заказать в интернет-магазине My Cloud Store с доставкой по Украине. Цена флагмана зависит от комплектации, но здесь вы сможете сэкономить – цены чуть ниже, чем в среднем по рынке, от 33 тысяч гривен.