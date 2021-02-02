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Сурок Фил из Панксатони, штат Пенсильвания, предсказал еще шесть недель зимы, сообщается на сайте «Клуба сурка».

Традиционная церемония в честь Дня сурка прошла уже в 135-й раз и была организована в режиме онлайн на фоне коронавирусных ограничений: в какой-то момент трансляцию смотрели сразу 15 тысяч человек, передает Интерфакс-Украина.

После того, как прогноз был озвучен, один из участников церемонии добавил, что, по мнению Фила, после затяжной зимы наступит «такая прекрасная весна, какую вы еще не видели».

По примете, если сурок увидел свою тень и испугался, весны придется подождать, а если не увидел – холода скоро отступят.

Традиция «узнавать» у сурков, когда наступит весна, стала популярной во многих странах мира. Она получила известность благодаря вышедшему в 1993 году фильму «День сурка» режиссера Гаролда Рэмиса.

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ForUm

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