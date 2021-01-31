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Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, исследующая происхождение COVID-19, посетила в воскресенье, 31 января, ныне закрытый оптовый центр морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где первоначально был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает Reuters.

Группа прибыла на рынок с усиленной охраной и уехала примерно через час. Эксперты не отвечали на вопросы журналистов.

После выхода с двухнедельного карантина в четверг команда ВОЗ посетила больницы и рынки, а также выставку, посвященную битве Уханя с вирусом, которая включала 76-дневную изоляцию города с населением 11 миллионов человек.

ВОЗ заявила в пятницу, что члены группы будут ограничены программой, организованной китайской стороной, и не будут контактировать с членами сообщества из-за ограничений по состоянию здоровья.

Полный маршрут двухнедельной полевой работы сотрудников ВОЗ не объявлен, и журналистов, освещающих визит, держат на расстоянии от членов группы.

Доступ общественности к оптовому рынку морепродуктов Хуанань был ограничен с момента его закрытия в начале прошлого года.

Перед закрытием рынок был заполнен сотнями прилавков, разделенных на секции с мясом, морепродуктами и овощами. 31 декабря 2019 года, после того как с рынком были связаны четыре случая загадочной пневмонии, он был закрыт. К концу января 2020-го город Ухань был заблокирован.

Эксперты считают, что рынок Хуанань по-прежнему играет роль в отслеживании происхождения вируса, поскольку там был выявлен первый кластер случаев заболевания.

Расследование под руководством ВОЗ в Ухане страдает от споров между Китаем и США, которые обвинили Китай в сокрытии масштабов первоначальной вспышки.

Некоторые китайские дипломаты и государственные СМИ поддержали теории о том, что вирус возник в другой стране.
ForUm

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