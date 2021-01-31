За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3177 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 4126 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 31 января.

За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая тенденция наблюдается уже больше трех недель.

Всего за все время пандемии в Украине 1 219 455 заболело человек, из них 1 018 784 выздоровели, летальных исходов — 22 707.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев — 215 случаев;

Винницкая область — 123 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 189 случаев;

Донецкая область — 176 случаев;

Житомирская область — 205 случаев;

Закарпатская область — 217 случаев;

Запорожская область — 56 случаев;

Ивано-Франковская область — 337 случаев;

Киевская область — 193 случая;

Кировоградская область — 24 случая;

Луганская область — 25 случаев;

Львовская область — 145 случаев;

Николаевская область — 146 случаев;

Одесская область — 170 случаев;

Полтавская область — 48 случаев;

Ровенская область — 78 случаев;

Сумская область — 121 случай;

Тернопольская область — 110 случаев;

Харьковская область — 192 случая;

Херсонская область — 54 случая;

Хмельницкая область — 7 случаев

Черкасская область — 59 случаев;

Черновицкая область — 118 случаев;

Черниговская область — 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.