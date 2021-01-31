За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3177 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 4126 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 31 января.
За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая тенденция наблюдается уже больше трех недель.
Статистика в регионах за сутки:
г. Киев — 215 случаев;
Винницкая область — 123 случая;
Волынская область — 71 случай;
Днепропетровская область — 189 случаев;
Донецкая область — 176 случаев;
Житомирская область — 205 случаев;
Закарпатская область — 217 случаев;
Запорожская область — 56 случаев;
Ивано-Франковская область — 337 случаев;
Киевская область — 193 случая;
Кировоградская область — 24 случая;
Луганская область — 25 случаев;
Львовская область — 145 случаев;
Николаевская область — 146 случаев;
Одесская область — 170 случаев;
Полтавская область — 48 случаев;
Ровенская область — 78 случаев;
Сумская область — 121 случай;
Тернопольская область — 110 случаев;
Харьковская область — 192 случая;
Херсонская область — 54 случая;
Хмельницкая область — 7 случаев
Черкасская область — 59 случаев;
Черновицкая область — 118 случаев;
Черниговская область — 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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