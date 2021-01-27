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Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины 1020

Разногласия между Москвой и Вашингтоном по сути конфликта в Украине остаются серьезными; об этом свидетельствуют различные формулировки событий на Донбассе, использовавшиеся президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в ходе телефонного разговора во вторник, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами внимание Пескова обратили на то, что Кремль в сообщении о разговоре Путина и Байдена написал о том, что обсуждался «внутриукраинский конфликт», а американская сторона - о «российской агрессии». В связи с этим представителя Кремля спросили, какая же формулировка использовалась в ходе разговора президентов, передает Интерфакс.

«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет», - ответил Песков. Вместе с тем он отметил важность готовности обеих сторон продолжать диалог для обсуждения этих разногласий.

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Байден возобновление российско-американских переговоров в формате, подобном встречам Курта Волкера и Владислава Суркова. «Нет, в детали не вдавались», - сказал он.

По словам Пескова, телефонный разговор Путина и Байдена в минувший вторник состоялся по инициативе российской стороны и длился более 30 минут.

Напомним, 26 января президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе прочих важных вопросов, что Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.
ForUm

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