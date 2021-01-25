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Европейская комиссия в понедельник предложила новые строгие требования для путешественников, въезжающих из-за пределов ЕС, и обновила критерии, которые государства-члены должны учитывать, снимая ограничения.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Комиссия подчеркнула, что новые варианты коронавируса и нестабильная ситуация с состоянием здоровья во всем мире требуют дальнейших действий для обеспечения безопасности путешествий в ЕС.

Согласно предложению ЕК, государства-члены должны требовать у всех путешественников, прибывающих из-за пределов блока, предоставить негативный ПЦР-тест перед посадкой в ​​самолет. Тест необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до вылета.

Граждане и резиденты ЕС, а также члены их семей должны иметь возможность пройти тест по прибытии.

Обязательное тестирование может сочетаться с требованием самоизоляции, карантина и отслеживания контактов, а также с дополнительным тестированием, которое необходимо в течение периода до 14 дней - при условии, что государство-член предъявляет те же требования к своим гражданам при поездке из страны, которая не является членом блока.

От требования предоставить негативный ПЦР-тест должны быть освобождены трансграничные работники и перевозчики - их могут попросить предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антигены по прибытии. Особый порядок правил должен быть предусмотрен также для экипажей самолетов.

Еврокомиссия предлагает разработать совместную специальную форму для отслеживания местонахождения лиц, въехавших в страну (Passenger Locator Form).

Еврокомиссия также обновила критерии, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса о снятии ограничений на несущественные поездки из стран из-за пределов ЕС.

14-дневный кумулятивный показатель регистрации новых случаев коронавируса, то есть общее количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за предыдущие 14 дней, должен быть не больше 25.

Уровень тестирования, то есть количество тестов на 100 000 человек, проведенных за предыдущие семь дней, должен быть выше 300.

Уровень позитивности тестов, то есть процент положительных тестов среди всех проведенных тестов за предыдущие семь дней, не должен превышать 4%.

Также странам-членам следует учитывать характер вируса, присутствующий в стране, и то, не вызывает ли распространенный штамм обеспокоенности.

Теперь Совет ЕС должен рассмотреть предложение Еврокомиссии. После того как предложение будет принято, государства-члены должны будут реализовать изложенные положения и пересмотреть список стран из-за пределов ЕС, для которых ограничения должны быть сняты на фоне обновленных критериев.
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