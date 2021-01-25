Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не очаровываться личностью российского оппозиционера Алексея Навального, хотя Украина поддерживает его освобождение.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Україна 24, передает Европейская правда.

«Мы не должны очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть. Причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий. И еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Российскую Федерацию или займет какое-то политическое место в системе», - сказал Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что Украина поддерживает призывы к освобождению Навального.

«Враг моего врага - мой друг. Поэтому если Алексей Навальный является врагом Владимира Путина, то мы поддерживаем Алексея Навального. Все очень просто», - сказал Кулеба.

В октябре 2014 года в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Навальный выразил свою позицию относительно оккупации Крыма, его слова вызвали критику в Украине.

«Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, однако реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и никогда в обозримом будущем не станет частью Украины... Крым – это бутерброд с колбасой или что, чтоб его туда-сюда возвращать?» - заявлял Навальный.

По данным Радио Свобода, впоследствии оппозиционер отмечал, что метафора с бутербродом не самая удачная, но она успела стать крылатой.

В 2017 году Навальный заявил, что «не видит решения крымской проблемы», и эту проблему, по его мнению, «не решит ни президент Путин, ни президент Навальный».

В 2017 году Навальный признал, что в Украине воюют российские войска, и пообещал вывести их в случае победы на президентских выборах 2018 г. (к участию в которых, в конечном итоге, он допущен не был). В то же время Навальный заявлял о необходимости предоставить жителям Донбасса амнистию и гарантии защиты от репрессий.

При этом оппозиционер в комментариях СМИ называл тему Украины «периферийной» для внутренней российской политики, а ее обсуждение - хоть и важным, но таким, «каким хочет Путин», чтобы навязывать свою повестку дня.