СБУ в субботу, 23 января, подтвердила задержание действующего сотрудника ведомства за организацию убийства коллеги.
«Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлению коррупции, в том числе, когда это касается действующих или бывших сотрудников СБУ - независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной. В рамках этой работы вчера проведения следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно - предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудник СБУ», - сказано в сообщении в Facebook.
Подробности дела в СБУ пообещали сообщить позже.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании полковника спецподразделения Альфа Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Также сообщалось, что был задержан, но потом сбежал, бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.
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