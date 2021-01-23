также в разделеПроисшествия
Появилось видео жестокого избиения украинского подростка в Париже 28
Арендатора сгоревшего пансионата в Харькове взяли под стражу на 60 суток 9
Пожар в Павлограде: горело общежитие, есть пострадавшие 10
СМИ: СБУ задержала полковника за подготовку убийства «правой руки» Баканова 25
Из-за отравления угарным газом на Львовщине погибли взрослый и малолетний ребенок 9
Боевики шесть раз нарушили «тишину» на Донбассе 9
В Тернополе 11-летнего мальчика подстрелили из дробовика 13
Стало известно имя убитого снайпером бойца ВСУ 24
На Николаевщине КОРД задержал мужчину, который ранил полицейских и отрезал гениталии отцу 65
Смертельный пожар в Харькове: задержаны 4 человека 62
В Париже жестоко избили 14-летнего украинца 87
Боевики совершили 7 обстрелов, ВСУ открывали ответный огонь 16
Снайпер боевиков убил украинского военного на Донбассе 17
Названа вероятная причина пожара в Харькове 23
В ДР Конго погиб украинский военный 14
При пожаре в частном доме престарелых в Харькове погибли 15 человек 34
На Донбассе боевики ранили военного 13
В Одессе мужчина убил двух человек и гулял по улице с отрубленной головой 37

СБУ в субботу, 23 января, подтвердила задержание действующего сотрудника ведомства за организацию убийства коллеги.

«Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлению коррупции, в том числе, когда это касается действующих или бывших сотрудников СБУ - независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной. В рамках этой работы вчера проведения следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно - предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудник СБУ», - сказано в сообщении в Facebook.

Подробности дела в СБУ пообещали сообщить позже.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании полковника спецподразделения Альфа Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Также сообщалось, что был задержан, но потом сбежал, бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги