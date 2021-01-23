СБУ в субботу, 23 января, подтвердила задержание действующего сотрудника ведомства за организацию убийства коллеги.

«Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлению коррупции, в том числе, когда это касается действующих или бывших сотрудников СБУ - независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной. В рамках этой работы вчера проведения следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно - предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудник СБУ», - сказано в сообщении в Facebook.

Подробности дела в СБУ пообещали сообщить позже.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании полковника спецподразделения Альфа Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Также сообщалось, что был задержан, но потом сбежал, бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.