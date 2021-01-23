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В Павлограде в субботу, 23 января, произошел пожар в общежитии. В результате пострадали трое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажного общежития Химзавода по адресу ул. Заводская,28, поступило в 09:00. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали с помощью автолестницы троих человек, из которых один ребенок, с помощью противогазов - шесть человек, из которых один ребенок.

«В результате пожара пострадали 3 человека. Медицинскими работниками они госпитализированы в Павлоградского больницы интенсивного лечения. Огнем уничтожено домашнее имущество в одной из комнат общежития на площади 15 кв.м», - сообщили в ГСЧС.

Пожар локализовали в 9:16, ликвидировали в 9:38.

Напомним, днями в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько были госпитализированы.
ForUm

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