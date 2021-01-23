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Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Это произошло через несколько часов после того, как он опубликовал изображение, которое было расценено в качестве угрозы экс-президенту США Дональду Трампу.

На картинке был показан похожий на Трампа мужчина, играющий в гольф и оказавшийся в тени летательного аппарата, который навис над ним. По данным администрации соцсети, это сообщение было расценено как угроза другому человеку. По этой причине аккаунт пользователя @khamenei_site был заморожен.

Предполагается, что выпад аятоллы является реакцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара ВВС США в прошлом году. Инициатором и вдохновителем этой спецоперации был сам Трамп. Иранские власти неоднократно обещали отомстить американским властям.

Ранее Twitter заморозил аккаунт самого Трампа за сообщения, которые были охарактеризованы как подстрекательство к насилию и подрыв демократических институций. Это произошло после штурма Капитолия, последовавшего за митингом, на котором Трамп призвал своих сторонников "драться как в аду" и идти в сторону здания Конгресса.

Напомним, акции Twitter обвалились после блокировки аккаунта Трампа.
ForUm

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