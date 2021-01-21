Украинцы стали третьей крупнейшей группой среди неграждан ЕС, которые на конец 2019 года имели вида на жительство в Евросоюзе.

Как пишет «Европейская правда», такие цифры приводит Евростат.

На конец 2019 действующие виды на жительство в ЕС имели 1,3 млн граждан Украины - с общими 20,3 млн граждан «третьих стран».

Среди них на первом месте по численности оказались граждане Марокко с 2 млн удостоверений, на втором - Турции (1,9 млн), на третьем - Украины (1,3 млн) и четвертом - Китая (1 млн, включая Гонконг).

Следующие в списке - граждане Сирии (974 тысяч), Албании (868 тыс.), Алжира (700 тыс.), России (689 тыс.), Индии (555 тыс.) и Сербии (974 тыс.)

Граждане этих 10 стран составляют 51% от всех владельцев действительных видов на жительство в ЕС.

Наибольшее количество видов на жительство граждане «третьих стран» получили в Германии – 4,9 млн или 24% от общего количества.

На втором месте - Италия, в которой вид на жительство имеют 3,6 млн граждан «третьих стран», далее - Франция (3,1 млн) и Испания (2,9 млн).

Вместе в этих четырех странах-членах ЕС проживают 71% всех граждан «третьих стран», которые имеют действующий вид на жительство в Европейском Союзе.

В 2019 году украинцы 4-й год подряд стали самой большой группой среди получателей первых видов на жительство в странах-членах ЕС.