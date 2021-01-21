Цены на жилье в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 8,8%.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,9%, на вторичном – на 9,8%.

На первичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 7,8%, двухкомнатные – на 5,6% и трехкомнатные – на 7,7%.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 11,9%, двухкомнатные – на 10,2% и трехкомнатные – на 7,7%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.