По материалам Службы безопасности Украины заочно сообщено о подозрении в государственной измене директору коммерческого предприятия из временно оккупированного Крыма, который предоставлял услуги по обслуживанию военной техники силовым структурам РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия органов безопасности, до аннексии Крыма предприятие было единственным мощным топливозаправщиком в аэропорту Симферополя. Фирма специализировалась на обеспечении горюче-смазочными материалами и заправке именно гражданских воздушных судов.

После незаконной аннексии Крыма предприятие продолжило свою деятельность. Однако его «клиентами» стали силовые структуры страны-агрессора, в частности Министерство обороны, Национальная гвардия, ФСБ.

Для формирования доказательной базы правоохранители провели санкционированные обыски по адресам недвижимости фигуранта на материковой части Украины и допросы свидетелей.

Во время следственных действий изъята компьютерная техника и другие материалы, доказывающие его противоправную деятельность.

Следователи органов безопасности квалифицировали действия директора коммерческого предприятия по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности предателя проводилась сотрудниками Управления СБУ в Херсонской области совместно со следователями Главного управления СБУ в АР Крым под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.