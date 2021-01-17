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В Вышгородском районе Киевской области нашли убитым 30-летнего киевлянина Александра Сояка, которого разыскивали как без вести пропавшего. Подозреваемого в убийстве мужчины уже задержано, он признался в содеянном. Об этом сообщается на Facebook начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

«Родственники сообщили, что пропал молодой человек. Поехал на своем автомобиле и пропал в Вышгородском районе.
Два дня поисков и установления контактов пропавшего. 48 часов непрерывной работы полицейских и - результат!!! К сожалению, убили парня!» - сообщил правоохранитель.

Он также обнародовал видео, где видно кадры следственных действий на месте преступления, а также признание в убийстве.

«Я боялся его. Договаривался .... Никак не получалось договориться. Сделал обрез, договорился о встрече. Уехали. Застрелил его в поле, там где вывозят мусор. И мусором дальше..., между деревьями, чтобы не видно было», - заявил подозреваемый, который признал свою вину и написал чистосердечное признание.

Ранее в полиции сообщили, что 14 января житель Киева Александр Сояк поехал по своим делам на авто "Chrysler 200", госномер КА 2829 ВА в Вышгородский район и на место жительства не вернулся.

На поиски пропавшего мужчины были ориентированы наряды полиции Киевской области, соседние регионы. К поискам привлечены спецназовцы, кинологи, военнослужащие Национальной Гвардии Украины и общественность.
ForUm

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