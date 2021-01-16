Партия Христианско-демократический союз выбрала нового лидера - Армина Лашета, который сейчас является премьером земли Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщает Spiegel в субботу, 16 января.

Кроме Лашета, на роль главы партии Ангелы Меркель претендовали Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - корпоративный юрист, и Норберт Реттген (Norbert Roettgen) - эксперт по международной политике. Конгресс политсилы и голосование прошли онлайн.

В первом раунде голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов, затем из голосования выбыл Реттген, а в конце победил Лашет.

Генсек "христианских демократов" заявил, что Лашет получил 521 голос против 466 за Мерца. Еще четверо участников голосования воздержались. Всего участники конгресса отдали 991 голос.

Отметим, что Армин Лашет выступает за завершение строительства Северного потока-2, в том числе после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.