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15 января в 14:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Калуш на улице Промышленной на территории ООО «Карпатнефтехим». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Как выяснилось, происходило факельное горение пиролизной печи (дихлорэтан), на площади ориентировочно 45 м.кв.

Благодаря оперативности и профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован в 15:30, а в 15:36 – ликвидирован.

Химической лабораторией ООО «Карпатнефтехим» проведены замеры воздуха, превышений предельно допустимых концентраций химически опасных веществ на территории и за пределами предприятия не обнаружено.
ForUm

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