США перестают быть участником Договора по открытому небу (ДОН). В воскресенье, 22 ноября, истекает шесть месяцев с тех пор, как американская администрация направила странам-участницам договора официальное уведомление о выходе из него. Главной причиной такого шага было названо невыполнение договора со стороны России.

Таким образом США больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным.

В заявлении госсекретаря Майкла Помпео от 21 мая было указано, что Вашингтон может быть готов пересмотреть решение о выходе, если Россия "продемонстрирует возвращение к полному соблюдению этого договора по укреплению доверия". Президент США Дональд Трамп тогда же сообщил о шансе достичь нового соглашения.

Напомним, Путин продлил контрсанкции против стран Запада, в том числе против Украины.