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Старший сын действующего президента США Дональда Трампа просит разработчика Илона Маска создать социальную сеть, которой мог бы пользоваться его отец. Ранее ряд крупнейших соцсетей заблокировал страницы Трампа.

С таким предложением Дональд Трамп-младший обратился к Маску в Instagram, передает hromadske.

Он заявил, что если кто и может сделать соцсеть для Трампа, то это Маск.

«Если Маск может отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которым бы это понравилось и которые бы искренне поддержали это», — заявил он.

После событий в Вашингтоне, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, крупнейшие соцсети: Twitter, Facebook и Instagram — заблокировали страницы президента. Позже Twitter заявил, что заблокирует профиль Трампа навсегда за «пропаганду насилия».
ForUm

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