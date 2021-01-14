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В Ухань не пустили двух участников миссии ВОЗ по изучению происхождения COVID-19, потому что при тестировании в Сингапуре у них обнаружили антитела к коронавирусу IgM, говорится в твиттере организации.

При этом все эксперты сдали отрицательные ПЦР-тесты. Тех двоих, которые остались в Сингапуре, дополнительно протестируют на антитела IgM и IgG.

В Ухань прибыли 13 экспертов миссии, уточнили в ВОЗ. Они смогут начать работу после двухнедельного карантина, передает Интерфакс.

Ранее в четверг ВВС сообщила, что в Ухань прибыли 10 участников миссии, а до того говорилось, что в группу вошли специалисты из 12 стран, в том числе из России.

Предполагается, что эксперты побеседуют с местными учеными и врачами, посетят рыбный рынок, который год назад считался источником инфекции. Также они в провинции Юньнань, где осмотрят пещеры с летучими мышами.
ForUm

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