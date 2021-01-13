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Украинские банки по итогам января-ноября 2020 года получили 43,347 млрд грн чистой прибыли, самым прибыльным снова стал государственный Приватбанк, убыточным - государственный «Укрэксимбанк».

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные Нацбанка.

Сообщается, что за 11 месяцев прошлого года Приватбанк получил 25 млрд грн чистой прибыли, «Укрекисмбанк» - минус 3,76 млрд грн.

Кроме Приватбанка, среди самых банков - Ощадбанк (4,846 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (3,74 млрд грн), ПУМБ (2,488 млрд грн) и ОТП Банк (1,974 млрд грн).

При этом, 62 из 73 действующих банков получили 48,16 млрд грн прибыли, а 11 банков показали убытки на 4,81 млрд грн.

В частности, наиболее убыточными стали ( «минус»): Укрэксимбанк - 3,765 млрд грн, Проминвестбанк - 718,3 млн грн, ПРАВЭКС-БАНК - 170,7 млн грн, БТА Банк - 85,43 млн грн, Юнекс Банк - 32,6 млн грн.

За 10 месяцев 2020 года Приватбанк получил 22,85 млрд грн чистой прибыли, «Укрэксимбанк» - минус 3,17 млрд грн.

По итогам января - июля 2020 года прибыльных украинских банков продолжает возглавлять Приватбанк (16,2 млрд грн), а наибольший ущерб начиная с апреля 2020 года фиксирует «Укрэксимбанк» (2,24 млрд грн).
ForUm

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