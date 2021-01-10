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В городе Каменское двое детей получили травмы в результате взрыва запала от ручной гранаты. Происхождение боеприпаса устанавливают, полиция открыла производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

«Полиция открыла уголовные производства по факту травмирования двух детей в городе Каменское. Предварительно установлено, что во время игры у ребят в руках взорвался запал от ручной гранаты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что событие произошла 9 января около 19:00. В результате взрыва 14-летний и 6-летний парни получили травмы рук, живота и лица. Сейчас их обоих доставили в областную детскую больницу.

«Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток. По данному факту следователи Южного отделения полиции открыли уголовное производство по двум статьям ККУ- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). В рамках расследования будут установлены обстоятельства преступления и происхождения боеприпаса», - сообщили в полиции.
ForUm

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