В высокогорье восточной части Закарпатской области наблюдается снеголавинная опасность. Синоптики объявили третий уровень опасности.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«9 января на высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться сильная снеголавинная опасность (3-й уровень)», - говорится в сообщении.
Напомним, из-за непогоды были обесточены 357 населенных пунков Украины.
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