также в разделеОбщество
В Минобороны назвали фейком информацию о российском картофеле для ВСУ 8
Степанов прокомментировал запрет продажы некоторых товаров 11
Водителей предупредили о гололеде на дорогах 9
Вблизи Львова обнаружена свалка медицинских отходов 33
Григорий Чапкис повторно попал в больницу 12
На Донбассе снова обострение: девять обстрелов за сутки 12
В Украине меньше 5 тысяч новых больных COVID-19 23
Минздрав: Украина может получить COVID-вакцину в ближайшее время 41
Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины 30
Степанов рассказал, как будут проверять российскую вакцину от COVID-19 54
В Украину вернулись моряки, которых с 2016 года удерживали в Ливии 13
Канада не согласна с суммой компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране 29
В Украине начали исследовать планшет со сбитого в Иране самолета МАУ 18
Кабмин разрешил проводить тесты на антиген к COVID-19 при въезде из Крыма и ОРДЛО 15
В Украине зафиксировано 5676 новых случаев COVID-19 61
В Украине начал действовать усиленный карантин 42
Израиль опроверг информацию о поставках вакцины от COVID-19 в Украину 15
Ткаченко назвал информацию о подпольной вакцинации манипуляцией РФ 33

В высокогорье восточной части Закарпатской области наблюдается снеголавинная опасность. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«9 января на высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться сильная снеголавинная опасность (3-й уровень)», - говорится в сообщении.

Напомним, из-за непогоды были обесточены 357 населенных пунков Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
6
Теги