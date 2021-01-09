На Рождество, 7 января, сильный ветер повалил главную елку Канева, расположенную на Ярмарочной площади.
Об этом сообщил мэр города Игорь Ренькас на своей странице в Facebook.
По его словам, елка упала в 22:30.
«Сейчас провелся демонтаж и выясняются обстоятельства. Не буду шутить насчет локдауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей», — говорится в сообщении мэра.
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