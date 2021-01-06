Во вторник, 5 января Китай заблокировал прибытие группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающий происхождение COVID-19, заявив, что их визы еще не одобрены. В то же время некоторые из исследователей уже были в пути. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

«Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена группы уже начали свое путешествие, а другие не смогли совершить поездку в последнюю минуту», - сказал он.

Глава организации заявил, что связался с высокопоставленными китайскими чиновникам, чтобы подчеркнуть, что «эта миссия является приоритетом для ВОЗ и международной группы».

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что команда тесно сотрудничала с китайскими коллегами при планировании поездки. Во вторник двое экспертов вылетели в КНР, а по приезде узнали, что их визы не утверждены. Известно, что один из членов группы уже уехал обратно, а другой остался в третьей стране транзитом.

«Мы не хотели без нужды поднимать людей в воздух, если не было гарантии, что их прибытие в Китай будет успешным», - сказал Райан. Эксперты надеялись, что это «всего лишь логистический и бюрократический вопрос, который можно решить очень быстро».

«Это расстраивает и, как сказал генеральный директор, разочаровывает. Это разочарование было очень ясно выражено Тедросом непосредственно нашим коллегам в Китае. Мы надеемся, что добросовестно сможем решить эти проблемы в ближайшие часы и как можно скорее возобновить развертывание группы», - высказался Райан.

Между тем глава Глобального центра здравоохранения в Женеве Илона Кикбуш отмечает, что «будет невероятно сложно найти источник вируса, потому что прошло так много времени».

ВОЗ уже несколько месяцев пытается отправить международную группу экспертов из ряда стран в КНР. В частности, организация ведет переговоры с китайскими официальными лицами с июля.

Ожидалось, что сначала эксперты поедут в Ухань, где впервые сообщили о вспышке коронавируса. В ВОЗ отмечали, что речь идет не о том, чтобы найти страну-виновника.

Ученые планируют выяснить, циркулировал ли вирус раньше. Они хотят изучить медицинские образцы, собранные до пандемии, и исследовать рынок в Ухане. Эксперты также ожидают собрать образцы летучих мышей и других животных, которые могли бы быть носителями вируса. Работа ВОЗ в Китае займет от четырех до пяти недель.

Гебреесус отмечал, что в проведении такого исследования заинтересованы все стороны. Поскольку лишь таким образом человечество сможет избежать возникновения новой вспышки в будущем.