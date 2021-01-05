Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя, который призвал к отделению некоторых территорий нашего государства.

По предварительным данным следствия СБУ, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Сейчас фигуранту производства следователями органов безопасности сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, 38-летнему мужчине грозит за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.