также в разделеОбщество
Иран с пятой попытки передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ 9
НАБУ вызывает на допрос ближайшего соратника Порошенко 23
СМИ: Супрун покинула Украину 23
Украина предоставит гумпомощь пострадавшей от землетрясений Хорватии 13
Укрзализныця обеспечит железнодорожное сообщение во время январского локдауна 14
Дело Шеремета: Передавший аудиозаписи информатор готов свидетельствовать в ОГП 14
«Медзакупки»: Степанов затягивает с заказом вакцины у другого производителя 21
В Украине за сутки – 5334 новых случая COVID-19, выздоровели 13850 человек 12
Гибель Шеремета: В МВД заявили, что новые записи не повлияют на дело ветеранов 23
ГБР направило в Польшу подозрение Новаку 32
Циклон несет Украине дожди и мокрый снег 26
Иностранец пытался подкупить украинского пограничника российскими рублями 14
Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц 15
Нардепы предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях 25
Зеленскому доложили о положительной динамике по COVID-19 пятую неделю подряд 24
Минкультуры перестало составлять список рекомендованных для запрета сайтов 20
Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета 121
Спасатели нашли в Карпатах очередного покорителя гор 21

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя, который призвал к отделению некоторых территорий нашего государства.

По предварительным данным следствия СБУ, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Сейчас фигуранту производства следователями органов безопасности сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, 38-летнему мужчине грозит за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3024 грн.
24
Теги