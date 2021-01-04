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В Свято-Успенской Почаевской лавре в день памяти преподобного Амфилохия, Почаевского чудотворца, состоялись торжественные богослужения.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на pravlife.org.

Праздничную Божественную литургию в Преображенском соборе по благословению священноархимандрита Почаевской лавры Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

Владыке сослужили архиереи, братия и гости монастыря в священном сане. Под сводами храма молились прихожане и паломники.

Богослужение совершалось перед ракой с мощами преподобного Амфилохия Почаевского, установленной в центре собора накануне праздника.

За Литургией возносились сугубые молитвы об избавлении от эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу с болезнью.

После запричасного стиха с проповедью к пастве обратился митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

Завершились торжества крестным ходом, во время которого мощи преподобного Амфилохия были перенесены в Пещерный храм, где они постоянно пребывают.

**Преподобный Амфилохий Почаевский (в миру Яков Головатюк) родился 10 декабря 1894 года.

В Почаевскую лавру будущий угодник Божий пришел в 1925 году и, пройдя все послушания, был пострижен в монашество с именем Иосиф. Очень быстро по всей Волыни пронеслась слава о монахе как о строгом подвижнике и искусном костоправе и враче.

Амфилохий Почаевский жил в часовне на кладбище, каждый день принимал до пятисот человек. По молитвам преподобного исцелялись многолетние неизлечимые калеки, глухие и слепые.

У 60-е годы КГБ отправило преподобного Амфилохия в психиатрическую больницу. И только после приезда в больницу дочери Сталина Светланы Аллилуевой, которую он в свое время исцелил, Амфилохия отпустили.

Умер подвижник 1 января 1971. Когда через 31 год была открыта его могила, оказалось, что тело монаха было нетленным. 12 мая 2002 года Амфилохия Почаевского прославили в лике святых.
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