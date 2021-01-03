также в разделеПроисшествия
На Закарпатье ощутили землетрясение 14
В ДТП возле Львова пострадали девять человек 17
Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и пулеметов 9
За первый день нового года поймали более 260 пьяных водителей 10
В Ривненской области на ходу загорелся пассажирский поезд 15
На Сумщине полицейские протаранили автовоз 12
В Славском останавливался кресельный подъемник, спасатели сняли 74 человек 29
В новогоднюю ночь на Закарпатье утонул 24-летний парень 16
В Николаеве из-за салюта едва не сгорела квартира 17
Военному, сделавшему инвалидом сослуживца, грозит до 10 лет тюрьмы 20
В Украине за сутки – 9432 новых случая COVID-19 65
ООС: Боевики в этом году уже совершили 6 обстрелов 12
На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил 13
Под дверь квартиры тещи Шабунина тоже подложили взрывчатку 23
ОГП: В гранатах под дверью квартиры матери Шабунина не было взрывчатки 31
Вчера боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных 8
Возле квартиры матери Шабунина обнаружили взрывчатку 49
На Донбассе погиб украинский военный 23

Сообщение о пожаре одного из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского в Хмельницкой области поступило в ДСНС 2 января в 15:07.

Как сообщили в ГСЧС, монастырь находится в селе Черниевка.

Отмечается, что к моменту прибытия первых подразделений горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастыря. Однако его удалось укротить. Никто не пострадал.

Пожар был локализованный в 15:40 и полностью ликвидирован в 15:52. Предполагаемая причина — нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Всего для ликвидации пожара было привлечено 16 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги