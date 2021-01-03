Сообщение о пожаре одного из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского в Хмельницкой области поступило в ДСНС 2 января в 15:07.

Как сообщили в ГСЧС, монастырь находится в селе Черниевка.

Отмечается, что к моменту прибытия первых подразделений горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастыря. Однако его удалось укротить. Никто не пострадал.

Пожар был локализованный в 15:40 и полностью ликвидирован в 15:52. Предполагаемая причина — нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Всего для ликвидации пожара было привлечено 16 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.