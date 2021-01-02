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От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалась известная армейская волонтерка, оперная певица Александра Тарасова. Об этом на своей странице в Facebook 2 января сообщила волонтер Лилия Блохина.

«Грусть, боль... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова», - отметила Блохина.

Отметим, что Александра Тарасова имела опыт чиновничьей работы. Так, с апреля 2015 года до марта 2018-го она возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики. А перед этим работала солисткой в Национальной опере Украины.

Напомним, сегодня от коронавирусной болезни COVID-19, на 81-м году жизни, умер народный артист России, исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев.
ForUm

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