Дорогие читатели ForUm’а, поздравляем Вас с наступающим Новым годом и желаем каждой семье мира, достатка, радости и благополучия.

Уходящий год был полон вызовов и испытаний, дав нам много уроков. Мы научились быть ближе, несмотря на дистанцию, беречь здоровье и ценить простые радости жизни. На грядущий 2021 у всего мира много больших надежд. Пусть самые смелые планы воплощаются, мечты – сбываются, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы и хорошие новости!

Успехов и крепкого здоровья Вам и Вашим близким!