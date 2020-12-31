Криптовалюта Bitcoin установила новый рекорд себестоимости вечером 30 декабря - более 29 тысяч долларов, сообщает Укринформ со ссылкой на портал Coindesk.

По данным торгов, стоимость Bitcoin достигла уровня 29 тысяч 280 долларов США.

За год стоимость самой популярной криптовалюты выросла на 300%.

Однако эксперты больше ожидают, или пробьет Bitcoin психологическую отметку в 30 тысяч долларов.

По мнению некоторых криптоэкспертов, это может произойти уже в начале нового года.

Bitcoin - самая популярная криптовалюта в мире, что представляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, которая была представлена ​​публично, и, соответственно, имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

По данным торгов утром 30 декабря, стоимость Bitcoin достигла 28 тысяч 580 долларов США.