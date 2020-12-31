также в разделеМир
Азербайджан начал поставлять газ в Европу в обход РФ 25
Великобритания окончательно утвердила торговое соглашение с ЕС 9
В мире количество COVID-больных превысило 83 миллиона 9
ООН обвинила Трампа в нарушении Женевской конвенции из-за помилования наемников ЧВК Blackwater 32
В Белграде неизвестные потушили вечный огонь, привезенный Лавровым 21
Вирусолог: Вакцина от COVID-19 сможет защищать несколько лет 9
Китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность почти 80% 14
В мире от коронавируса привили уже более 5 миллионов человек 18
Руководство ЕС подписало соглашение о сотрудничестве с Британией после Brexit 30
Великобритания одобрила вакцину от AstraZeneca 11
В мире число заболевших COVID-19 превысило 82 миллиона человек 7
В Хорватии произошло три новых землетрясения 42
Генсек ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления 13
Скончался Пьер Карден 23
Венгрия получила партию российских вакцин 14
Шпионский скандал: Россия высылает болгарского дипломата 17
Палата представителей одобрила оборонный бюджет, преодолев вето Трампа 16
В ЕС обвинили Россию в дезинформации о COVID-19 ради продажи своей вакцины 48

Криптовалюта Bitcoin установила новый рекорд себестоимости вечером 30 декабря - более 29 тысяч долларов, сообщает Укринформ со ссылкой на портал Coindesk.

По данным торгов, стоимость Bitcoin достигла уровня 29 тысяч 280 долларов США.

За год стоимость самой популярной криптовалюты выросла на 300%.

Однако эксперты больше ожидают, или пробьет Bitcoin психологическую отметку в 30 тысяч долларов.

По мнению некоторых криптоэкспертов, это может произойти уже в начале нового года.

Bitcoin - самая популярная криптовалюта в мире, что представляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, которая была представлена ​​публично, и, соответственно, имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

По данным торгов утром 30 декабря, стоимость Bitcoin достигла 28 тысяч 580 долларов США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2915 грн.
9
Теги