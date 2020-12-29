В Голосеевском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в заведении общественного питания на ул. Большой Васильковской, сообщает ГосЧС.

Информация о пожаре по ул. Большой Васильковской, 85/87, поступила во вторник, 29 декабря, в 09:59. На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших государственных пожарно-спасательных частей.

«Как оказалось, пожар возник в 9-этажном доме на 1-этаже в заведении общественного питания. Произошло возгорание жировых отложений в вытяжном шкафу. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня», - отмечается в сообщении.

В 10:22 пожар был локализован, а в 10:36 – ликвидирован.

На месте пожара было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.