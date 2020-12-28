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В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему незаконной аренды недвижимости, находящейся в управлении государственного концерна «Укроборонпром».

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица одного из харьковских госпредприятий, входящего в концерн, незаконно сдавали в аренду недвижимость.

В мае 2019 они передали коммерческой структуре производственные помещения завода и открытую площадку общей площадью более 1000 квадратных метров. Еще почти 700 метров были арендованы вообще без документального оформления.

Согласно действующему законодательству, договор аренды должен быть обязательно согласован с Фондом государственного имущества для определения его реальной стоимости. В государственный бюджет должно было поступать 30% от суммы.

По предварительным оценкам специалистов, общий размер ущерба, нанесенного государству, составляет почти миллион гривен.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ отметили, что уже более года руководство Укроборонпрома активно сотрудничает со Службой в расследовании уголовных и коррупционных правонарушений для предотвращения и противодействия коррупции, в частности, и относительно незаконного завладения активами государственных оборонных предприятий.
ForUm

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