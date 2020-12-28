В этом году 81% украинских граждан планируют встретить Новый год дома, в кругу семьи. Об этом сообщил аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский во время обнародования результатов общенационального репрезентативного опроса, передает Укринформ.

«В этом году четыре из пяти украинцев, 81 процент опрошенных, рассказали, что планируют встретить Новый год дома, в кругу семьи, а 9% опрошенных надеются провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников», - сказал Бурковский.

Он отметил, что по сравнению с 2018 и 2019 годами почти на 14% выросло количество респондентов, которые встретят Новый год в кругу семьи, и вдвое уменьшилась доля тех, кто пойдет в гости.

Также опрос показал, что каждый пятый молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18-29 лет) планирует встретить Новый год в компании. Среди опрошенных в возрасте 60+ 7% проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, а 6% вообще не станут праздновать. Причем среди мужчин больше (12,5%) тех, кто не празднует, чем среди женщин (6%).

Общенациональный опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрос осуществлен методом личного интервью. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.