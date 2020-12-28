Министр финансов Сергей Марченко подписал устав публичного акционерного общества «Украинская финансовая жилищная компания» для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки, сообщает пресс-служба Минфина,

Речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве.

Генеральным директором компании стал бывший замминистра финансов Василий Шкураков.

Целью деятельности ПАО «Украинская финансовая жилищная компания» является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Украины.



