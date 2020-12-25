также в разделеСтолица
В Киеве подтвердили 1038 новых случаев COVID-19 9
Киевсовет продлил льготы для столичного бизнеса 10
Киевсовет одобрил бюджет на 2021 год 11
В Киеве коронавирусом заболели еще 1377 человек 18
Каждая седьмая гривня доходов госбюджета ушла на обслуживание госдолга 10
Закрывать доступ к главной елке Украины не будут 14
В Киеве – 1381 случай COVID-19 за сутки 38
Патрульные в Киеве прострелили голову не остановившегося водителя 37
В Киеве заработал «Храм воды» 14
Группа лиц пыталась захватить здание в центре Киева, пострадал полицейский 29
Дело «Аркады»: Прокуратура объявила подозрение еще трем лицам 15
Киевсовет направил сэкономленные 422 млн на лечение больных COVID-19 11
В Киеве предлагают закрыть новогодние локации 17
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1159 человек 12
Полиция завершила следствие по делу убийства священника в Киеве 5 лет назад 11
В Киеве – 673 новых случая COVID-19 за сутки 33
Число случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 100 тысяч 15
Как в Киеве зажгли главную елку Украины 31

На улице Автозаводской в Оболонском районе Киева возле одного из ресторанов около 4:00 произошел взрыв, сообщила пресс-служба столичного главка.

Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв.

Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения.

Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным отделом Оболонского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги