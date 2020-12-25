На улице Автозаводской в Оболонском районе Киева возле одного из ресторанов около 4:00 произошел взрыв, сообщила пресс-служба столичного главка.

Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв.

Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения.

Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным отделом Оболонского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.