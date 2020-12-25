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Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая специализировалась на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах на территории столичного региона.

По данным пресс-центра ведомства, незаконная деятельность фигурантов могла нанести государству ущерб почти 20 млн в гривневом эквиваленте.

По предварительным данным следствия, в состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.

В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности злоумышленников.

По предварительным выводам специалистов Национального банка Украины, реализованные «подделки» имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют. Во время обысков по месту жительства участников группировки изъяты купюры неизвестного происхождения на общую сумму почти 600 тысяч в гривневом эквиваленте, огнестрельное оружие и наркотические средства.

Также обнаружено удостоверение работников органов власти и правоохранительных структур.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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