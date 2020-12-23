В Одессе мужчина открыл огонь в сторону полицейских, которые пришли к нему в дом с обыском, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сегодня около 7 утра следователи Приморского отдела полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины, на основании постановления суда пришли к 23-летнему мужчине с обыском. Полицейские представились и назвали цель визита, однако в ответ хозяин домовладения несколько раз выстрелил в их сторону из оружия травматического действия.

В результате происшествия никто не пострадал. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.