Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вместе с народными депутатами зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Проектом закона предлагается установить запрет располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:

1) на пешеходных дорожках и аллеях;

2) на велосипедных дорожках;

3) в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;

4) в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

5) над проезжей частью автомобильных дорог;

6) на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

Целью законопроекту является уменьшение аварийности на автомобильных дорогах Украины.

«Установленные на автодорогах рекламоносители отвлекают внимание водителей, препятствуют оценке дорожно-транспортной ситуации, которая особенно ухудшается из-за их яркого освещения в темное время суток. В условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличения нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру, опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования», - заявил Стефанчук.

По его словам, Украина является одним из лидеров среди стран ЕС по удельным показателям аварийности и последствий ДТП.

По данным Директората по безопасности на транспорте Министерства инфраструктуры Украины в 2017 году, на 100 тыс. населения Украины приходилось 12,5 погибших в ДТП. Это на 150% больше среднеевропейского показателя за указанный период. «Только в течение 2019 совершено 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека, еще 32 736 человек травмированы. ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти молодежи в возрасте 15-24 года и второй по распространенности причиной смерти детей в возрасте от 5 до 14 лет», - подчеркнул Стефанчук.