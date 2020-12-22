Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вместе с народными депутатами зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.
Проектом закона предлагается установить запрет располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:
1) на пешеходных дорожках и аллеях;
2) на велосипедных дорожках;
3) в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;
4) в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;
5) над проезжей частью автомобильных дорог;
6) на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.
Целью законопроекту является уменьшение аварийности на автомобильных дорогах Украины.
«Установленные на автодорогах рекламоносители отвлекают внимание водителей, препятствуют оценке дорожно-транспортной ситуации, которая особенно ухудшается из-за их яркого освещения в темное время суток. В условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличения нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру, опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования», - заявил Стефанчук.
По его словам, Украина является одним из лидеров среди стран ЕС по удельным показателям аварийности и последствий ДТП.
По данным Директората по безопасности на транспорте Министерства инфраструктуры Украины в 2017 году, на 100 тыс. населения Украины приходилось 12,5 погибших в ДТП. Это на 150% больше среднеевропейского показателя за указанный период. «Только в течение 2019 совершено 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека, еще 32 736 человек травмированы. ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти молодежи в возрасте 15-24 года и второй по распространенности причиной смерти детей в возрасте от 5 до 14 лет», - подчеркнул Стефанчук.
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