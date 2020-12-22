Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, Офис генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти Международный фонд «Возрождение» и Центр исследования безопасности среды «Прометей» подписали меморандум о сотрудничестве для консолидации усилий по сохранению задокументированных фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей, предусматривающий создание соответствующего интернет-портала. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Подписание состоялось в Офисе президента Украины.

«По поручению президента и с целью восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции АР Крым и города Севастополя команда Представительства системно работает в направлении введения политик и основ переходного правосудия. Право каждого знать правду о событиях оккупации Крыма является, безусловно, одним из важных и обязательных элементов нашей работы в этом направлении», - отметил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решение и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

«Сначала это будут первые 30 историй о преступлениях, совершенных на временно оккупированной территории: права человека, военные преступления, экология, экономика и т. Будет работать система с удобным поиском: по лицам, по местам, по времени», - рассказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Ключевым требованием ко всему проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных. В частности, в основу портала будут положены результаты работы Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора, факты и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями. Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов напомнил, что с 2014 года правоохранительные органы Украины и органы прокуратуры фиксируют и расследуют преступления, совершенные на временно оккупированных территориях страны. Это более 20 тысяч уголовных преступлений, в том числе военные преступления и преступления против человечности.

Исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Александр Сушко считает, что создание такого портала поможет Украине более систематизировано доносить до международного сообщества информацию о преступлениях и событиях на временно оккупированных территориях.