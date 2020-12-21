Национальный банк со своей стороны выполнил все поставленные задачи, которые были необходимы для получения кредита от Международного валютного фонда.

Как передает Укринформ, об этом во время презентации отчета о финансовой стабильности сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

«У нас одним из главных структурных маяков была разработка изменений в закон о банках и банковской деятельности. На сегодняшний день этот законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Второй серьезный момент - это было утверждение планов государственных банков по работе с проблемами активами. Мы тоже это сделали. Третье - нам надо было утвердить на Совете по финстабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов. Это тоже было сделано. На сегодня, со стороны Национального банка были выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свой пересмотр (соглашения stand-by для Украины - ред.)», - сказала Рожкова.

По ее словам, традиционным для такого периода структурным маяком является утверждение государственного бюджета на следующий год.

«Это тоже было сделано. Поэтому с точки зрения принципиальных и важных вещей - они были сделаны», - подчеркнула Рожкова.

Напомним, миссия МВФ начала первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря.