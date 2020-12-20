Правоохранители расследуют обстоятельства гибели 11-летнего ребенка в Харьковской области, который погиб катаясь на санках, пишет ГУ НП в Харьковской области.
«По предварительным данным, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Ребенок умер до приезда медиков», — указано в сообщении полиции.
Сообщение о происшествии в селе Новоселовка Нововодолажского района, поступило в полицию 19 декабря около 13:30.
Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти.
«Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства трагедии», — добавили в полиции.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время