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Правоохранители расследуют обстоятельства гибели 11-летнего ребенка в Харьковской области, который погиб катаясь на санках, пишет ГУ НП в Харьковской области.

«По предварительным данным, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Ребенок умер до приезда медиков», — указано в сообщении полиции.

Сообщение о происшествии в селе Новоселовка Нововодолажского района, поступило в полицию 19 декабря около 13:30.

Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти.

«Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства трагедии», — добавили в полиции.

 
ForUm

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