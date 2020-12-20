Полиция открыла уголовное производство в отношении гибели 56-летнего мужчины, его сожительницы и ее матери. Полицейские проверяют все версии совершения преступления.

Об этом говорится на сайте полиции.

Сегодня работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража обнаружил тело мужчины. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи, сотрудники криминалистической лаборатории и руководство полиции области.

Установив личность погибшего и место его проживания, полицейские обнаружили тела еще двух женщин - 1966 и в 1940-годов рождения. На телах всех трех лиц - следы насильственной смерти.

На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.

Правоохранители развернули оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области.