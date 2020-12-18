Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний объяснил, почему церковь настаивала на том, чтобы на елке на Софийской площади была традиционная звезда, а не предлагаемая организаторами сказочная шляпа.

«Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям, а если кто-то желает изменить эти традиции, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное, или хотя бы на уровне города Киева. Этого не было», - сказал митрополит в интервью Радио Свобода.

Он выразил удовлетворение тем, что «организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, изменили».

«И сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на елке будет все же традиционная звезда, которая символизирует Вифлеемский свет», - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Елку в Киеве откроют 19 декабря в 19:00. После критики проект Folk Ukraine – организатор нынешнего праздничного городка решил заменить шляпу, которая ранее должна была быть на верхушке елки, на звезду.