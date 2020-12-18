В Киеве произошел пожар в здании психоневрологического диспансера, сообщает пресс-служба ГосЧС.



18 декабря в 8:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном здании психоневрологического диспансера, по адресу: ул. Юнкерова, 37, что в Оболонском районе столицы.

К месту вызова были направлены спасатели из ближайших спасательных подразделений.

По прибытию к месту происшествия, во время проведения разведки, спасателями было установлено, что пожар возник на 2 этаже, в бытовом помещении.

Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера были спасены 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями, эвакуирован 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения.

Пожар на площади 10 м кв. был локализован в 08:25 и ликвидирован в 8:37.

Погибших или травмированных на пожаре не выявлено.