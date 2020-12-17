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Житие святой Варвары гласит, что перед своей смертью она вымолила у Бога особый дар: помогать всем тем, кто хочет исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин перед кончиной, чтобы свято перейти в жизнь вечную.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал иерей Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«У святой Варвары просят исповедоваться и причаститься Тела и Крови Христовых перед смертью, и очищенным от грехов, впустившим в себя Бога, ставшим храмом Духа Святого перейти в вечность. Неоднократно святые отцы нам говорят о том, что очень спасительно перед смертью принять Таинства Покаяния, Елеосвящения, Причащения.

Очень важно молиться святой великомученице Варваре о вышеуказанных святых благах не только за себя, но и за своих близких», - рассказал священник.

Иерей Андрей поделился случаями из священнической практики, как несколько раз «был свидетелем, как упорная, неотступная молитва жен вымаливала их «советских» мужей. И закоренелые «советские сильные мужчины», которые очень редко в своей жизни переступали пороги храмов, перед смертью исповедовались и причащались…Так велика молитва святой великомученицы Варвары, соединенная с нашей сердечной молитвой».

«В нашей молитве мы призываем Божью благодать на своих родственников, и посредством нашей молитвы они освящаются. Об этом сказал сам святой первоверховный апостол Павел. Главное – не унывать, но твердо, неотступно уповать на Бога и стоять на молитве…

По возможности читайте акафист великомученице Варваре хотя бы раз в неделю. А каждый день читайте ей молитву о муже, жене, о детях и родственниках. И чудо по молитвам этой удивительной святой обязательно произойдет. Господь откроет молитвами святой великомученицы Варвары нам и нашим близким двери в рай», - посоветовал священник.

 
ForUm

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