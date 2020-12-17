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К УАФ обратилась Служба безопасности Украины и сообщила, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе ассоциации, в составе сборной так называемой «ДНР» принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой «Республики Абхазия» 25 сентября 2020 на стадионе «Динамо» в Сухуми.

Как сообщила пресс-служба УАФ, данное обращение находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игры УАФ, в связи с чем будет проведена проверка возможных нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части причинения вреда имиджу украинского футбола.

С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры по делу предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче предлагается следующим лицам:

  • Гарненко Станиславу Андреевичу, 1987 года рождения;
  • Федотову Евгению Александровичу, 1987 г.;
  • Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г.;
  • Охмату Евгению Игоревичу, 1987 г.;
  • Томазову Савелию Сергеевичу, 1998 г.;
  • Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г.;
  • Лагоде Андрею Олегович, в 2002 г.;
  • Бессалову Артему Леонидовичу, 1983 г.;
  • Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г.

Письменные объяснения предлагается прислать в срок до 28.12.2020 включительно на электронный адрес: [email protected]
ForUm

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