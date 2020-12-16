15 декабря следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области после получения результатов экспертных исследований объявили о подозрении в совершении ряда уголовных деяний 40-летнему жителю Иршанска.

Напомним, 2 июля ночью в одном из микрорайонов Киева следователи уголовной полиции ГУНП Житомирщины задержали мужчину, который находился в розыске после ранений в ходе уличного конфликта в пгт Иршанске 9 человек.

Схватка произошла 21 июня между отдыхающими одного из кафе поселка. В результате 9 человек получили ножевые ранения: один из пострадавших, 28-летний местный житель, умер.

Подозреваемый в нанесении травм тогда с места происшествия скрылся. В производстве был назначен ряд экспертных исследований и выполнен комплекс следственно-розыскных мероприятий для установления объективных обстоятельств происшествия.

В результате 15 декабря мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство. Весь период досудебного расследования мужчина находится под стражей. Следователи начинают этап ознакомления сторон процесса с материалами производства.