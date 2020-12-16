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В средствах массовой информации Сербского Патриархата Цикл стартовал бесед с представителями Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», цель проекта – разъяснить верующим Сербской Православной Церкви украинский церковный вопрос.

«Чтобы верующие Сербской Православной Церкви поняли сложность украинского церковного вопроса, и узнали кто истинные служители Церкви Христовой, а кто “наемники” и “волки в овечьих шкурах”, в журнале Сербской Патриархии и на Радио Белградско-Карловацкой архиепископии Сербской Православной Церкви стартовал цикл бесед с представителями канонической Украинской Православной Церкви», – рассказал сотрудник пресс-службы СПЦ Николай Сапсай.

Первым в журнале СПЦ вышло эксклюзивное интервью с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

«Митрополит Антоний, как единственный представитель Поместных Православных Церквей на похоронах и митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, и Патриарха Сербского Иринея, рассказал о своих встречах с приснопоминаемыми иерархами Сербской Церкви и о впечатлениях с похорон в Подгорице и Белграде. Читатели узнают об устройстве Украинской Православной Церкви, ее святынях, Киевской духовной академии и исторические сведения о раскольнических структурах в Украине», – сказал Николай Сапсай.

На радио Белградско-Карловацкой архиепископии 15 декабря транслировались прошлогодние интервью с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом. В беседах речь идет о положении дел в Украине и тех трудностях, с которыми сталкивалась в последние годы Украинская Православная Церковь.

В дальнейшем планируется публикация и трансляция интервью, недавно проведенных Николаем Сапсай с заместителем председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиереем Николаем Данилевичем, главой Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископом Барышевским Виктором, а также митрополитом Винницким и Барским Варсонофием.

 
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